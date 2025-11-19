TicinoI licenziamenti alla Croce Rossa del Sottoceneri ridotti da 35 a 13
Swisstxt
19.11.2025 - 18:57
La Croce Rossa del Sottoceneri (CRSS) ha annunciato che i licenziamenti saranno 13 invece dei 35 previsti.
SwissTXT
19.11.2025, 18:57
19.11.2025, 19:01
Swisstxt
In una nota, l'ente respinge le accuse di conflitto d'interessi e cattiva gestione mosse dal deputato leghista Omar Balli. La riduzione dei tagli è il risultato della riorganizzazione imposta dalle misure di risparmio del Gran Consiglio.
La CRSS ricorda che le attività nel settore migrazione dipendono dal mandato cantonale. L'ente afferma di aver valutato tutte le alternative per limitare l'impatto sul personale. Denuncia inoltre il rischio che informazioni errate danneggino il lavoro svolto.