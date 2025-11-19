  1. Clienti privati
Ticino I licenziamenti alla Croce Rossa del Sottoceneri ridotti da 35 a 13

Swisstxt

19.11.2025 - 18:57

Un veicolo della CRSS, immagine d'archivio
Un veicolo della CRSS, immagine d'archivio
Ti-Press

La Croce Rossa del Sottoceneri (CRSS) ha annunciato che i licenziamenti saranno 13 invece dei 35 previsti.

SwissTXT

19.11.2025, 18:57

19.11.2025, 19:01

In una nota, l'ente respinge le accuse di conflitto d'interessi e cattiva gestione mosse dal deputato leghista Omar Balli. La riduzione dei tagli è il risultato della riorganizzazione imposta dalle misure di risparmio del Gran Consiglio.

La CRSS ricorda che le attività nel settore migrazione dipendono dal mandato cantonale. L'ente afferma di aver valutato tutte le alternative per limitare l'impatto sul personale. Denuncia inoltre il rischio che informazioni errate danneggino il lavoro svolto.

Per le misure di risparmio cantonali. Alla sezione Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera saltano 35 impieghi

Per le misure di risparmio cantonaliAlla sezione Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera saltano 35 impieghi

