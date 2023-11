Il grosso incendio che sabato, nel primo pomeriggio, ha colpito un capannone in via Quatorta a Lumino verso le 17.30 ha ripreso vigore, riporta la RSI.

Incendio a Lumino I vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Il vento non favorisce le operazioni di spegnimento. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Nubi di fumo si alzano dal capannone. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Le autorità raccomandano a chi abita nella zona di chiudere le finestre a causa del fumo. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari

Questo è accaduto a causa del forte vento, che complica le operazioni di spegnimento a cui lavorano i pompieri di Bellinzona e di Cadenazzo.

L'allerta diramata da AlertSwiss attorno alle 13.30 sabato sera è ancora in vigore. Chi abita nell'area dovrebbe chiudere porte e finestre per via del denso fumo acre, come consigliano le autorità.

La mappa pubblicata da AlertSwiss. alert.swiss

Le fiamme si espandono in fretta e potrebbero diffondersi in altri edifici, scrive l'emittente di Comano. Non si registrano feriti.

La strada Cantonale è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento. Sono state attuate delle deviazioni.