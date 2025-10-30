  1. Clienti privati
Serie TV «La linea della palma» di Fulvio Bernasconi in anteprima al Geneva International Film Festival

Swisstxt

30.10.2025 - 12:12

Il regista Fulvio Bernasconi al lavoro
Il regista Fulvio Bernasconi al lavoro
Tipress

La serie TV «La linea della palma» del regista ticinese Fulvio Bernasconi verrà presentata in anteprima mondiale alla 31esima edizione del Geneva International Film Festival (GIFF), che si apre venerdì.

SwissTXT

30.10.2025, 12:12

30.10.2025, 12:17

La proiezione dei primi due episodi lavoro di Bernasconi è in programma giovedì 6 novembre.

La serie parla di una giornalista, Anna, che va alla ricerca di un leggendario quadro di Caravaggio rubato nel 1969 a Palermo.

La protagonista scoprirà legami fra la sua famiglia e la mafia siciliana.

Ispirata a fatti realmente accaduti, la serie di sei episodi da 45 minuti è prodotta dalla zurighese Hugofilm Features e coprodotta da RSI e ARTE.

