Il regista Fulvio Bernasconi al lavoro Tipress

La serie TV «La linea della palma» del regista ticinese Fulvio Bernasconi verrà presentata in anteprima mondiale alla 31esima edizione del Geneva International Film Festival (GIFF), che si apre venerdì.

SwissTXT Swisstxt

La proiezione dei primi due episodi lavoro di Bernasconi è in programma giovedì 6 novembre.

La serie parla di una giornalista, Anna, che va alla ricerca di un leggendario quadro di Caravaggio rubato nel 1969 a Palermo.

La protagonista scoprirà legami fra la sua famiglia e la mafia siciliana.

Ispirata a fatti realmente accaduti, la serie di sei episodi da 45 minuti è prodotta dalla zurighese Hugofilm Features e coprodotta da RSI e ARTE.