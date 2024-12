Il traffico ferroviario della Matterhorn Gotthard Bahn subisce disagi anche oggi, qui un convoglio alla stazione di Andermatt (UR). (immagine d'archivio) Keystone

La linea ferroviaria sul Passo dell'Oberalp è ancora interrotta. Fra Visp (VS), Andermatt (UR) e Disentis (GR) stamane i treni hanno potuto circolare soltanto in parte a causa del pericolo di valanghe e di un convoglio che, da ieri a mezzogiorno, blocca la tratta.

Keystone-SDA, rl, ats SDA

Composto da tre vagoni, si è bloccato a uno scambio nei pressi di Tschamut (GR), che si trova tra il Passo dell'Oberalp e Dieni, a causa delle abbondanti nevicate. Tra Andermatt (UR) e Dieni (GR) la linea è interrotta anche oggi. Mentre tra Dieni e Disentis, i treni possono circolare, ha dichiarato un portavoce della Matterhorn Gotthard Bahn all'agenzia Keystone-ATS.

Anche sulla tratta Andermatt (UR)-Visp (VS) il traffico ferroviario è limitato e in parte interrotto, a causa del pericolo di valanghe nella valle di Orsera e nell'Obergoms. In entrambe le valli è chiusa anche la strada.

Da ieri pomeriggio la Matterhorn Gotthard Bahn ha anche sospeso il trasporto ferroviario di vetture attraverso il tunnel della Furka. La strada tra Realp (UR) e Hospental (UR), che porta alla stazione del trasporto delle auto, è a rischio valanghe.

Fino a questa mattina sull'arco alpino sono caduti fino a due metri di neve fresca nel giro di 24 ore, ha indicato Meteonews. Stando all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL), il pericolo di valanghe in gran parte delle Alpi è «forte», si tratta del secondo livello di pericolo più alto.