È pericolosa?L'influenza aviaria sbarca in Ticino: ecco i primi due casi
Antonio Fontana
30.1.2026
Un gufo reale a Magadino e un airone guardabuoi a Melano sono risultati positivi al virus dell’influenza aviaria. Le autorità rassicurano: il rischio per l’uomo è minimo, ma scattano le misure di prevenzione.
Il virus dell’influenza aviaria H5N1 torna a far parlare di sé anche in Ticino.
Due uccelli selvatici rinvenuti nelle scorse settimane sono risultati positivi alle analisi di laboratorio: si tratta di un gufo reale trovato a Magadino e di un airone guardabuoi recuperato a Melano, entrambi in prossimità di zone lacustri.
Un solo caso ha riguardato animali tenuti in cattività, nel Canton San Gallo. I due ritrovamenti ticinesi confermano quindi una diffusione che resta circoscritta alla fauna selvatica.
Le autorità sanitarie invitano comunque alla prudenza.
La trasmissione del virus all’uomo è possibile solo in casi estremamente rari e unicamente in presenza di contatti stretti con animali infetti. Per questo motivo la popolazione è chiamata a non toccare carcasse di uccelli selvatici e a segnalarne la presenza ai guardiacaccia.
Le disposizioni in vigore
Restano in vigore anche le misure preventive per gli allevamenti di pollame.
Dal 6 novembre 2025 un’ordinanza federale impone regole di biosicurezza su tutto il territorio nazionale per evitare un’ulteriore diffusione dell’epizozia.
In caso di sintomi sospetti come problemi respiratori, calo della produzione di uova o aumento della mortalità, i detentori devono contattare immediatamente il veterinario.
Tra le disposizioni principali, il pollame da cortile deve essere tenuto in strutture chiuse o comunque non accessibili agli uccelli selvatici.
È consentito il razzolamento all’esterno solo se mangiatoie e abbeveratoi sono protetti. Oche e anatre devono inoltre essere separate dalle altre specie e i bacini d’acqua resi inaccessibili alla fauna selvatica.
Le autorità ricordano infine che la registrazione di tutte le detenzioni di pollame è obbligatoria dal 2010, anche per gli allevamenti amatoriali con pochi animali. Informazioni dettagliate sono disponibili sui siti delle autorità veterinarie cantonali e federali.