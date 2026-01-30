  1. Clienti privati
È pericolosa? L'influenza aviaria sbarca in Ticino: ecco i primi due casi

Antonio Fontana

30.1.2026

Un esemplare di Airone guardabuoi durante il periodo del corteggiamento (immagine illustrativa d'archivio).
Un esemplare di Airone guardabuoi durante il periodo del corteggiamento (immagine illustrativa d'archivio).
sda

Un gufo reale a Magadino e un airone guardabuoi a Melano sono risultati positivi al virus dell’influenza aviaria. Le autorità rassicurano: il rischio per l’uomo è minimo, ma scattano le misure di prevenzione.

Antonio Fontana

30.01.2026, 14:31

30.01.2026, 14:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il virus dell’influenza aviaria H5N1 è stato trovato in un gufo a Magadino e in un airone a Melano.
  • Il rischio di contagio per l’uomo è molto basso, ma le autorità invitano a non toccare uccelli morti e a segnalarli.
  • Restano in vigore misure di prevenzione per il pollame domestico in tutta la Svizzera.
Mostra di più

Il virus dell’influenza aviaria H5N1 torna a far parlare di sé anche in Ticino.

Due uccelli selvatici rinvenuti nelle scorse settimane sono risultati positivi alle analisi di laboratorio: si tratta di un gufo reale trovato a Magadino e di un airone guardabuoi recuperato a Melano, entrambi in prossimità di zone lacustri.

Come si legge nel comunicato pubblicato dal dipartimento della sanità e della socialità, dall’inizio di novembre 2025 in Svizzera il virus è stato individuato in 28 uccelli selvatici, quasi sempre nelle vicinanze dei laghi.

Un solo caso ha riguardato animali tenuti in cattività, nel Canton San Gallo. I due ritrovamenti ticinesi confermano quindi una diffusione che resta circoscritta alla fauna selvatica.

Le autorità sanitarie invitano comunque alla prudenza.

La trasmissione del virus all’uomo è possibile solo in casi estremamente rari e unicamente in presenza di contatti stretti con animali infetti. Per questo motivo la popolazione è chiamata a non toccare carcasse di uccelli selvatici e a segnalarne la presenza ai guardiacaccia.

Le disposizioni in vigore

Restano in vigore anche le misure preventive per gli allevamenti di pollame.

Dal 6 novembre 2025 un’ordinanza federale impone regole di biosicurezza su tutto il territorio nazionale per evitare un’ulteriore diffusione dell’epizozia.

In caso di sintomi sospetti come problemi respiratori, calo della produzione di uova o aumento della mortalità, i detentori devono contattare immediatamente il veterinario.

Tra le disposizioni principali, il pollame da cortile deve essere tenuto in strutture chiuse o comunque non accessibili agli uccelli selvatici.

È consentito il razzolamento all’esterno solo se mangiatoie e abbeveratoi sono protetti. Oche e anatre devono inoltre essere separate dalle altre specie e i bacini d’acqua resi inaccessibili alla fauna selvatica.

Le autorità ricordano infine che la registrazione di tutte le detenzioni di pollame è obbligatoria dal 2010, anche per gli allevamenti amatoriali con pochi animali. Informazioni dettagliate sono disponibili sui siti delle autorità veterinarie cantonali e federali.

