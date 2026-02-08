Alla Lingera i controlli nel villaggio saranno intensificati dopo il ritrovamento di biglietti falsi Keystone

Il quarto giorno del Carnevale della Lingera si apre con la scoperta di circa 200 biglietti falsi individuati durante la notte dal servizio di sicurezza.

Redazione blue News Swisstxt

Per il comitato della Lingera, la quarta giornata di festeggiamenti si apre con una spiacevole sorpresa. Durante la notte sono infatti emersi circa 200 biglietti contraffatti destinati all’accesso al villaggio del Carnevale.

La scoperta è avvenuta in modo fortuito, come spiega il presidente Simone Guidicetti: «Il nostro servizio di sicurezza ha notato un’anomalia nel colore dei biglietti e da lì sono scattati i controlli».

Alcuni responsabili sono già stati individuati, ma le misure verranno ulteriormente rafforzate. «Questa sera intensificheremo in modo deciso le verifiche. Chi tenta di entrare con biglietti falsi non merita di partecipare al Carnevale: è un comportamento che rovina le nostre feste», ha dichiarato Guidicetti ai microfoni della RSI.