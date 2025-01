Fermo burrascoso Tipress

Uno svizzero di 20 anni, domiciliato nel Luganese, è stato fermato per una lite scoppiata a Locarno, sabato notte, poco prima delle 2, nei pressi di un esercizio pubblico in via Ciseri.

SwissTXT Swisstxt

La lite, precisa la polizia cantonale in un comunicato, ha coinvolto più persone.

Sul posto sono intervenuti agenti della stessa polizia cantonale, e in supporto, delle polizie comunali di Locarno e Ascona e della polizia dei trasporti.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto sono sfociate nel fermo del 20enne. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di danneggiamento e violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari.