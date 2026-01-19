  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Quattro persone coinvolte Scoppia una lite a Lugano: un uomo finisce all'ospedale e un giovane dietro le sbarre

Swisstxt

19.1.2026 - 10:56

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio Polizia cantonale grigionese

Un giovane è finito in manette per una lite con ferimento scoppiata domenica, poco prima delle 15.30, in via Trevano a Lugano.

Redazione blue News

19.01.2026, 10:56

19.01.2026, 11:00

Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che nel corso dell’alterco, che ha coinvolto quattro persone, un 50enne domiciliato nel Luganese è stato colpito con un oggetto contundente riportando una ferita alla testa che ha reso necessario un trasporto in ospedale.

A ferirlo sarebbe stato proprio il giovane, un 21enne italiano, anch’egli residente nella regione. 

Al termine degli interrogatori ne è stato disposto l’arresto. Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici.

I più letti

«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca
Kristoffersen furioso a Wengen, Nef lo punge: «Lasciamogli fare le sue piccole crisi...»
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Altre notizie

In condizioni critiche. Cade con il monopattino a Lugano, 65enne rischia la vita

In condizioni criticheCade con il monopattino a Lugano, 65enne rischia la vita

Cause da stabilire. Cade con il monopattino elettrico a Breganzona, uomo in pericolo di morte

Cause da stabilireCade con il monopattino elettrico a Breganzona, uomo in pericolo di morte

Grigioni. Nuovi appartamenti a prezzi moderati per una trentina di abitanti a Pontresina

GrigioniNuovi appartamenti a prezzi moderati per una trentina di abitanti a Pontresina