Un giovane è finito in manette per una lite con ferimento scoppiata domenica, poco prima delle 15.30, in via Trevano a Lugano.

Redazione blue News Swisstxt

Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che nel corso dell’alterco, che ha coinvolto quattro persone, un 50enne domiciliato nel Luganese è stato colpito con un oggetto contundente riportando una ferita alla testa che ha reso necessario un trasporto in ospedale.

A ferirlo sarebbe stato proprio il giovane, un 21enne italiano, anch’egli residente nella regione.

Al termine degli interrogatori ne è stato disposto l’arresto. Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici.