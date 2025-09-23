TicinoLite con accoltellamento a Gravesano, un ferito e un arresto
23.9.2025 - 12:24
È sfociato in un accoltellamento, poco dopo le 20.00 di ieri, lunedì, un alterco esploso in un parcheggio di Gravesano.
La vittima è un 52enne italiano, domiciliato nel Luganese, che ha riportato ferite ad un fianco.
L’uomo si è quindi recato autonomamente in ospedale: le lesioni da lui subite sono state giudicate serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita.
Domiciliato nel Luganese anche il presunto aggressore: un italiano, della stessa età della vittima, fermato a seguito dei primi accertamenti dalla polizia comunale del Vedeggio. Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto il suo arresto.