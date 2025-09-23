  1. Clienti privati
Ticino Lite con accoltellamento a Gravesano, un ferito e un arresto

Swisstxt

23.9.2025 - 12:24

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
tipress

È sfociato in un accoltellamento, poco dopo le 20.00 di ieri, lunedì, un alterco esploso in un parcheggio di Gravesano.







La vittima è un 52enne italiano, domiciliato nel Luganese, che ha riportato ferite ad un fianco.

L’uomo si è quindi recato autonomamente in ospedale: le lesioni da lui subite sono state giudicate serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Domiciliato nel Luganese anche il presunto aggressore: un italiano, della stessa età della vittima, fermato a seguito dei primi accertamenti dalla polizia comunale del Vedeggio. Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto il suo arresto.

