Immagine d'illustrazione. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Nella notte tra venerdì e oggi, sabato, c'è stata una lite a Lugano. Questa mattina due persone sono state arrestate.

Si tratta di un 18enne italiano che vive nel Luganese e di un 19enne marocchino risiedente nel Mendrisiotto, comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale.

Sarebbero state coinvolte più persone. Sono in corso accertamenti per chiarire cosa è avvenuto, le ragioni, le responsabilità e per identificare altri eventuali partecipanti alla lite. Per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni.

Le ipotesi di reato principali sono di lesioni gravi, subordinatamente semplici, aggressione, rissa e furto.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano e della Polizia comunale Ceresio Nord. L'inchiesta è coordianta dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.