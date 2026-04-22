Immagine d'illustrazione Vigili del fuoco

Lavorava a un'operazione contro Teheran lo 007 israeliano morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul Lago Maggiore. Lo ha rivelato ieri a Tel Aviv, in occasione della Giornata dedicata ai caduti in guerra, il direttore del Mossad David Barnea.

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Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, e ripreso oggi da diversi giornali italiani, l'ufficiale dei servizi segreti, identificato solo come «M», lavorava con l'intelligence italiana per impedire a Teheran di ottenere armi avanzate quando morì nel naufragio, costato la vita anche a due agenti dei servizi italiani e alla moglie russa dello skipper italiano.

«Le operazioni guidate da M. – ha detto Barnea durante la cerimonia – combinavano creatività, astuzia e tecnologia e hanno influenzato in modo significativo il successo della campagna contro l'Iran. Durante l'Operazione 'Ruggito del Leone', i miei pensieri e il mio cuore si sono riempiti di orgoglio per il carattere e le azioni di M., caduto fuori Israele mentre svolgeva la sua missione».

All'epoca del naufragio, il governo israeliano si era limitato a definire l'uomo un «pensionato» del Mossad.

Il naufragio

Ricordiamo che l'affondamento della barca «Goduria» nelle acque del Lago Maggiore avvenne la sera del 28 maggio 2023. A bordo c'erano 21 persone, italiani e israeliani, tutti agenti impegnati in una missione segreta come emerso successivamente.

Salpata dal cantiere «Piccaluga» di Sesto Calende, in provincia di Varese, e diretta verso Arona, in provincia di Novara, intorno alle 19 venne sorpresa dal maltempo, una bomba d'acqua con vento forte e pioggia battente che capovolse l'imbarcazione nei pressi di Lisanza, una frazione di Sesto Calende, trascinando gli occupanti nelle acque fredde del lago.

Tre di loro non riuscirono a mettersi in salvo dal naufragio: gli agenti dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, di 53 e 62 anni, e l'agente israeliano M., 50 anni, a capo della sua missione.

Morì affogata insieme agli 007 anche la russa Anya Bozhkova, moglie dello skipper, Claudio Carminati.

Quest'ultimo, armatore e comandante della barca, all'inizio dell'estate 2024 ha patteggiato 4 anni di pena per naufragio colposo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.