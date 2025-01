Lo chef gourmet Felice Lo Basso felixlobassorestaurant.it

Lo chef stellato Felice Lo Basso ha deciso di chiudere il suo ristorante di Milano e di trasferirsi a Lugano. Questo, ha spiegato, perché vuole assicurare un futuro migliore a suo figlio. In particolare critica l'alto costo della vita nel capoluogo lombardo e l'ambiente poco sicuro.

Carlotta Henggeler

Felice Lo Basso, chef stellato di 51 anni, ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Lugano.

Lavora nel capoluogo lombardo dal 2014, ma dopo poco più di 10 anni, ossia il 1° febbraio di quest'anno, il suo ristorante gourmet «Felix Lo Basso Home&Restaurant» chiuderà i battenti.

Il rinomato chef di origini pugliesi lascerà poi anche Milano insieme alla sua famiglia, come scrive il «Corriere della Sera».

Il motivo? Non sopporta più la città turistica, in particolare per l'alto costo della vita e gli affitti troppo elevati. Trasferendosi, vuole inoltre offrire al figlio una vita più sicura.

Dure critiche a Milano

Lo Basso esprime il suo disappunto per lo sviluppo di Milano. Spiega che il turismo non è tornato ai livelli precedenti alla pandemia e che l'alto costo della vita scoraggia le persone dall'uscire a cena: «La città è troppo cara e gli stipendi sono troppo bassi», dice.

Il 51enne ha spiegato che paga ben 10.000 euro di affitto per 200 metri quadrati, una cifra inaccessibile senza turisti.

Mancano soprattutto quelli russi e quelli cinesi, che spendono molto. «I milanesi non escono più e la ristorazione non ha quindi futuro», aggiunge.

Le sfide dell'alta ristorazione

Lo Basso propone un menu a 230 euro, composto da 22 portate. Sottolinea che questo richiede una notevole quantità di lavoro, che si riflette sul prezzo.

«Non esiste più una clientela italiana benestante e nemmeno una straniera che potrebbe permetterselo», spiega.

Nonostante un anno da record per il turismo nel 2024, non ha visto la città tornare ai livelli precedenti alla pandemia. Come detto, poi, la mancanza di servizi e l'ambiente poco sicuro hanno contribuito alla sua decisione di lasciare Milano.

Futuro a Lugano

Lo Basso sta ora progettando di aprire un nuovo ristorante a Lugano, che offrirà un'esperienza gastronomica variegata.

È convinto che la qualità della vita sia migliore in Svizzera e che suo figlio avrà un futuro migliore nel nostro Paese.

