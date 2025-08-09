  1. Clienti privati
Locarno Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

Swisstxt

9.8.2025 - 13:18

Locarno Film Festival / Ti-Press

Venerdì sera Piazza Grande ha raggiunto la sua capienza massima, lasciando fuori numerosi spettatori che avevo un biglietto o un accredito.

09.08.2025, 13:18

09.08.2025, 14:10

La comunicazione è arrivata tardi e solo in italiano, suscitando proteste tra il pubblico.

Mattia De Sassi, direttore operativo, ha ammesso: «Siamo stati colti di sorpresa, qualcosa non ha funzionato nella comunicazione».

Ha spiegato che l'alto numero di accreditati e abbonati ha reso difficile prevedere l'affluenza. Le condizioni di vendita non garantiscono il posto, ma la direzione valuterà soluzioni per gli esclusi.

Per sabato sono state bloccate le vendite, ma si prevede un altro sold-out.

