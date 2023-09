Lavori di ripristino a Solduno nei giorni dopo la grandinata tipress

La fase «calda» è terminata e con essa arriva a conclusione la misisone del «Gruppo sostegno grandine», nato a Locarno a inizio mese in seguito al maltempo del 25 agosto, che non ha causato vittime ma ha arrecato in città danni per decine di milioni di franchi.

La hotline istituita dalla Città sarà attiva fino a lunedì e poi chiuderà. In un paio di settimane i volontari hanno raccolto un centinaio di richieste di aiuto e informazioni, indirizzando le persone in situazione di disagio verso i giusti canali.

Si erano inoltre prefissati lo scopo di contattare i 600 anziani che vivono soli in città.

Swisstxt