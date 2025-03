Tipress

La Città ha pubblicato una richiesta di manifestazione d’interesse per l’organizzazione dei concerti in Piazza Grande nel periodo 2027-2031.

I concerti in Piazza Grande a Locarno saranno firmati da «Moon&Stars» ancora fino al 2026. Poi però le cose potrebbero cambiare.

La Città ha infatti pubblicato lunedì una richiesta di manifestazione d’interesse per l’organizzazione degli eventi musicali nel periodo 2027-2031, dopo la scadenza dell’accordo siglato nel 2020 con MSF Moon And Stars Festival SA.

Si tratta di «capire come e con chi continuare a garantire un’importante offerta per abitanti e turisti», si legge in una nota del Municipio. Gli interessati dovranno in particolare fornire un programma musicale e presentare una strategia di promozione a livello nazionale e internazionale.

L’operazione tiene inoltre conto dell’eventuale anticipo delle date del Locarno Film Festival: i concerti potrebbero quindi avere luogo anche ad agosto. L’obiettivo, sottolinea il Municipio, è quello «di mantenere una certa flessibilità per soddisfare al meglio le diverse esigenze di tutti gli attori coinvolti» e di «garantire il successo di entrambe le manifestazioni».

Le proposte dovranno essere presentate alla Cancelleria comunale entro venerdì 16 maggio alle 14.00.