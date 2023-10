Città di Locarno

Un collettivo urbano formato da quattro giovani attivi in diversi ambiti professionali è stato incaricato di realizzare degli interventi di arredo e di utilizzo temporanei in Largo Zorzi a Locarno.

Si tratta del progetto «Spaziamo», che mira a valorizzare vuoti urbani inutilizzati o sfruttati solo in misura limitata, a favore dei cittadini e della qualità della vita in città, come si legge in una nota diffusa venerdì.

Gli interventi avvengono in attesa della futura riqualificazione dell'area. La prima fase prevede la pittura del manto stradale, seguita dall'installazione di sedute multifunzionali.

Swisstxt