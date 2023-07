Piazza Grande a Locarno con le sedie del Festival. KEYSTONE

Lo si temeva e ora giungono le conferme. Lo sciopero degli attori affiliati al sindacato SAG-AFTRA a Hollywood ha ripercussioni anche sull'imminente edizione del Locarno Film Festival. Alcuni degli ospiti attesi, fra questi l'attore britannico Riz Ahmed, hanno dato forfait.

Lo indica il festival in una nota odierna. L'attore britannico di origine pachistana Riz Ahmed, Excellence Award Davide Campari 2023, che avrebbe dovuto ricevere il premio nel corso della cerimonia di apertura di mercoledì prossimo in Piazza Grande non ci sarà. Il programma si svolgerà però come previsto con la prima mondiale del film «Dammi» di Yann Mounir Demange (2023), indica la nota.

Dal canto suo, l'attore svedese Stellan Skarsgård ha deciso di rinunciare al Leopard Club Award «in segno di solidarietà», si legge nella nota, la premiazione e la conversazione con il pubblico sono quindi annullate. Skarsgård sarà comunque a Locarno per presentare il nuovo film in cui recita – «What Remains» di Ran Huang (2022), proposto nella sezione Fuori concorso.

Partecipazione di Cate Blanchett ancora in via di definizione

La partecipazione di Cate Blanchett, produttrice esecutiva, del film «Shayda» di Noora Niasari (2023) che chiuderà la 76esima edizione del festival sabato 12 agosto, è ancora in via di definizione, prosegue la nota.

«Cogliendo lo sciopero (SAG-AFTRA) in corso come un segnale delle problematiche che affliggono il sistema cinematografico contemporaneo, il Locarno Film Festival confida in un confronto costruttivo tra le parti e accetta rispettosamente le decisioni degli ospiti menzionati», conclude la nota.

Al centro delle rivendicazioni di SAG-AFTRA, che aveva indetto un primo sciopero degli attori nel 1960 a Hollywood, vi è una maggiore retribuzione dei professionisti del settore, messa in crisi dall'avvento dello streaming, nonché le garanzie in relazione all'intelligenza artificiale, che potrebbe vanificare il lavoro di molti grazie alla sua capacità di creare sceneggiature e di replicare le voci di attori.

sifo, ats