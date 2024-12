Il pubblico della Piazza Grande keystone

L’idea è quella di anticipare la manifestazione alla seconda metà del mese di luglio. E questo a partire dal 2027, in occasione dell’ottantesimo anniversario.

Il Cda del Festival ha comunicato alla città l’intenzione di avviare una consultazione per approfondire l’ipotesi (ventilata per la prima volta in estate dalla presidente Maya Hoffmann) di cambiare le date del Locarno Film Festival.

La consultazione si farà con autorità, enti, partner e la comunità dei festival di cinema internazionali.

Le prossime due edizioni della manifestazione, restano invece confermate alla prima metà di agosto, e più precisamente dal 6 al 16 agosto 2025 e dal 5 al 15 agosto 2026.

«Il cambiamento è necessario»

Nella nota con cui il LFF ne dà notizia, si legge che «Nel contesto delle profonde trasformazioni che sta attraversando l’industria cinematografica negli ultimi anni, il cambiamento delle date appare necessario affinché il Festival possa affrontare al meglio le grandi sfide che interessano l’intero settore dell’audiovisivo».

«La capacità di soddisfare le aspettative del pubblico e di attirare professionisti, nomi di punta e grandi produzioni cinematografiche sarebbe così garantita e ulteriormente valorizzata, rafforzando il ruolo di Locarno come piattaforma di lancio fondamentale per il cinema internazionale» si conclude il testo.