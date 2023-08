Raphaël Brunschwig Direttore Amministrativo del Locarno Film Festival, in una foto del 2019. ©Locarno Film Festival/Ti-Press

L'attrice statunitense Cate Blanchet e gli altri celebri invitati ci saranno a Locarno? Oppure per solidarietà ai colleghi in sciopero a Hollywood non arriveranno sulle rive del Verbano? La direzione della kermesse non è preoccupata, anche perché i primi dati sulle prenotazioni danno speranza.

Le incertezze dell'ultimo minuto sulla presenza di Cate Blanchet e altri ospiti illustri non intaccano l'ottimismo della direzione del Locarno Film Festival , che parte ufficialmente oggi, mercoledì

L'edizione 2023, come ha ricordato il direttore operativo Raphaël Brunschwig alla RSI, anche se dovesse essere priva di alcuni invitati di peso, rimane ricca e piena di carattere, con centinaia di proiezioni e occasioni di incontro.

«I primi segnali sono tendenzialmente positivi» ha poi proseguito Brunschwig, «Domenica in Piazza Grande» ad esempio «abbiamo avuto più persone di quelle presenti al pre-festival dello scorso anno e anche le cifre della Rotonda sono molto più alte».

«Ma siamo comunque curiosi di vedere come andrà giorno per giorno. In Ticino, da una parte, abbiamo visto la flessione dei turisti nel Locarnese in particolare, ma dall'altra, come detto, le prime cifre per noi sono migliori dell'anno scorso.»

«Certo è un peccato che per i motivi che sappiamo, un paio di ospiti non possano venire a Locarno, ma il Festival va avanti, tutti i film rimangono programmati», ha concluso il direttore operativo.

Due importanti novità per il pubblico ticinese

Tra novità pratiche di questa 76ma edizione i vantaggi legati al biglietto di ingresso, che da quest’anno vale anche come titolo di trasporto pubblico. E questo a beneficio, soprattutto, della clientela locale, che rappresenta un terzo del totale del pubblico del Festival.

E alla sera, dopo le proiezioni, sono stati aggiunti nuovi treni speciali, un'idea che faciliterà la prefequentazione al pubblico proveniente dal Sottoceneri.

La manifestazione si concluderà il 12 agosto.