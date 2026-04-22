  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Obiettivo 50% A Locarno il fotovoltaico è pari al 31% del consumo totale degli stabili comunali

Swisstxt

22.4.2026 - 10:02

Il fotovoltaico a Locarno copre il 31% dei consumi
Il fotovoltaico a Locarno copre il 31% dei consumi
Keystone

A Locarno gli impianti fotovoltaici comunali producono 720 MWh (dato 2025), pari al 31% del consumo totale degli stabili comunali.

Redazione blue News

22.04.2026, 10:02

22.04.2026, 10:05

L'ultimo progetto è al Centro di Pronto Intervento (CPI) e l'obiettivo è di raggiungere una quota pari al 50%.

Con gli attuali impianti il Municipio produce 745 kWp di potenza, nel 2025 il beneficio netto è stato di 130'000 franchi. Il nuovo impianto al CPI ha raggiunto il 96% di autoconsumo dell'energia prodotta.

Per migliorare il bilancio energetico Locarno punta su Comunità Locali di Energia (CLE) e batterie di accumulo. In maggio si terrà una serata pubblica di informazione sul fotovoltaico.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
La storia di un bernese condannato a 2 anni di carcere, ma rilasciato solo dopo 25
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista
Odermatt, Holdener, Brignone e non solo: ecco come trascorrono le vacanze i campioni di sci
Trump torna a criticare la Svizzera: «È ricca a spese degli Stati Uniti»

Altre notizie

Il TAF ha deciso. Il casinò di Davos ha violato la legge su giochi, multa da 970'000 franchi

Il TAF ha decisoIl casinò di Davos ha violato la legge su giochi, multa da 970'000 franchi

Novità dopo il naufragio. «Lo 007 israeliano morto sul Lago Maggiore lavorava contro l'Iran»

Novità dopo il naufragio«Lo 007 israeliano morto sul Lago Maggiore lavorava contro l'Iran»

Dal 2027. Imposte più salate per i detentori di veicoli elettrici nei Grigioni

Dal 2027Imposte più salate per i detentori di veicoli elettrici nei Grigioni