Il fotovoltaico a Locarno copre il 31% dei consumi Keystone

A Locarno gli impianti fotovoltaici comunali producono 720 MWh (dato 2025), pari al 31% del consumo totale degli stabili comunali.

Redazione blue News Swisstxt

L'ultimo progetto è al Centro di Pronto Intervento (CPI) e l'obiettivo è di raggiungere una quota pari al 50%.

Con gli attuali impianti il Municipio produce 745 kWp di potenza, nel 2025 il beneficio netto è stato di 130'000 franchi. Il nuovo impianto al CPI ha raggiunto il 96% di autoconsumo dell'energia prodotta.

Per migliorare il bilancio energetico Locarno punta su Comunità Locali di Energia (CLE) e batterie di accumulo. In maggio si terrà una serata pubblica di informazione sul fotovoltaico.