Obiettivo 50%A Locarno il fotovoltaico è pari al 31% del consumo totale degli stabili comunali
Swisstxt
22.4.2026 - 10:02
A Locarno gli impianti fotovoltaici comunali producono 720 MWh (dato 2025), pari al 31% del consumo totale degli stabili comunali.
Redazione blue News
22.04.2026, 10:02
22.04.2026, 10:05
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L'ultimo progetto è al Centro di Pronto Intervento (CPI) e l'obiettivo è di raggiungere una quota pari al 50%.
Con gli attuali impianti il Municipio produce 745 kWp di potenza, nel 2025 il beneficio netto è stato di 130'000 franchi. Il nuovo impianto al CPI ha raggiunto il 96% di autoconsumo dell'energia prodotta.
Per migliorare il bilancio energetico Locarno punta su Comunità Locali di Energia (CLE) e batterie di accumulo. In maggio si terrà una serata pubblica di informazione sul fotovoltaico.