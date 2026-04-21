L'uomo, come riferisce la RSI martedì, ma il fatto è accaduto qualche settimana fa, aveva puntato un coltello alla gola del legale sul pianerottolo di casa, questo dopo averlo averlo spinto contro il muro.
L'avvocato era riuscito a fuggire dopodiché è intervenuta la Polizia.
Ma non è finita qui. Infatti, pochi giorni dopo, sempre secondo la RSI, il 52enne ha telefonato allo studio dell'avvocato minacciandolo.
L'uomo è stato arrestato e si trova ora in carcere.
I reati ipotizzati sono tentato omicidio, tentate lesioni gravi, esposizione a pericolo della vita altrui, minaccia e ingiuria.
Il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha disposto una perizia psichiatrica.