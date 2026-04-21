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Ticino Un avvocato del Locarnese è stato minacciato con un coltello, l'aggressore è stato arrestato 

Swisstxt

21.4.2026 - 19:03

Immagine illustrativa
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Archivio

Il curatore di una coppia di anziani, avvocato locarnese, è stato aggredito dal figlio 52enne di un suo assistito.

Igor Sertori

21.04.2026, 19:03

21.04.2026, 19:20

L'uomo, come riferisce la RSI martedì, ma il fatto è accaduto qualche settimana fa, aveva puntato un coltello alla gola del legale sul pianerottolo di casa, questo dopo averlo averlo spinto contro il muro.

L'avvocato era riuscito a fuggire dopodiché è intervenuta la Polizia.

Ma non è finita qui. Infatti, pochi giorni dopo, sempre secondo la RSI, il 52enne ha telefonato allo studio dell'avvocato minacciandolo.

L'uomo è stato arrestato e si trova ora in carcere.

I reati ipotizzati sono tentato omicidio, tentate lesioni gravi, esposizione a pericolo della vita altrui, minaccia e ingiuria.

Il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha disposto una perizia psichiatrica.

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