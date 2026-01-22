Gli esterni di Palazzo Marcacci a Locarno, sede del Municipio, con le bandiere della Città, del Canton Ticino e della Svizzera. IMAGO/Depositphotos

Nel 2025 la città di Locarno ha raggiunto un numero record di abitanti: fino al 31 dicembre erano registrate un totale di 16'788 persone domiciliate o dimoranti nel Comune.

Redazione blue News Swisstxt

Uno studio UBS del 2024 ha battezzato la località sul Verbano come comune più attraente dove vivere in Ticino, seguito da Tenero-Contra e Muralto.

Con un'eccezione nel 2023, dal 2021 la demografia della città è in crescita. «Una conferma che ripaga la Città. Sono dati positivi per rendere sempre più Locarno una città in cui sia bello vivere, crescere, formarsi, incontrarsi, divertirsi», ha commentato il sindaco Nicola Pini.