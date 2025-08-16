Stazione di Locarno, mobilitazione a favore di Gaza RSI

Alla stazione ferroviaria di Locarno è in corso una mobilitazione denominata «Rumore per Gaza», che ha raccolto l’adesione di una settantina di partecipanti.

L’iniziativa nasce dal desiderio di manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza. L’evento si sta svolgendo in modo ordinato, con la presenza della polizia che vigila affinché tutto proceda in sicurezza.

Questa mobilitazione segue altre iniziative simili che hanno avuto luogo a Locarno durante il Film Festival, per esempio quando migliaia di cartoline e un minuto di silenzio hanno rappresentato un gesto collettivo di denuncia contro il genocidio.