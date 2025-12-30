Parcheggi pubblici gratuiti dalle 12 alle 14 a Locarno?
30.12.2025, 16:04
30.12.2025, 16:07
Il Municipio non ci sta e invita il Consiglio comunale a respingere la relativa mozione. La proposta – avanzata dal Centro – si basa sull'idea che tale agevolazione possa incrementare la frequentazione dei servizi cittadini, sostenendo esercizi pubblici e attività commerciali. Nel suo preavviso negativo trasmesso martedì all'attenzione del Legislativo, l'Esecutivo cittadino ritiene che la misura «non sia sostenibile né coerente con gli obiettivi di gestione del traffico, di politica dei trasporti, delle finanze comunali e dell'equità tra gli utenti».
