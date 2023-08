Locarno on Ice, una tradizione che si vuol mantenere © Ti-Press / Ti-Press

Il Municipio di Locarno auspica comunque un Natale luminoso in città, dopo la rinuncia dell'Associazione Locarno On Ice ad organizzare il tradizionale evento di dicembre in Piazza Grande.

L'Esecutivo ha invitato i privati a farsi avanti, entro il 18 settembre, presentando un concetto munito di piano di finanziamento, per offrire anche nel 2023 una manifestazione di qualità.

«L’Ente pubblico – ancor più ora dopo i grossi danni registrati a seguito del maltempo, per il cui ripristino saranno impegnate molte risorse umane – non ha materialmente la forza di poter proporre in proprio una manifestazione di simile portata», ha spiegato il sindaco Alain Scherrer.

Swisstxt