Locarno Film Festival Ecco i vincitori di quest'anno del Locarno Open Doors

Swisstxt

12.8.2025 - 16:41

Open Doors è un programma di sviluppo dedicata ai registi da comunità sottorappresentate e in cui la libertà di espressione artistica è a rischio.
Ti-Press

Al Locarno Film Festival sono stati assegnati, martedì, i primi premi nella sezione Open Doors, che quest'anno ha celebrato la sua 23esima edizione con un rinnovato focus su 42 Paesi del continente africano.

12.08.2025, 17:12

Il premio principale dell'iniziativa Open Doors Projects è stato suddiviso tra tre progetti: «Black Snake» di Naishe Nyamubaya, «Kachifo (Till the Morning Comes)» di Dika Ofoma e «Journal Intime d'une Femme Chèvre (Diary of a Goat Woman)» di Azata Soro.

Open Doors è la piattaforma di co-produzione e programma di sviluppo dei talenti dedicata ai registi da comunità sottorappresentate e in cui la libertà di espressione artistica è a rischio.

