Locarno Film FestivalEcco i vincitori di quest'anno del Locarno Open Doors
12.8.2025 - 16:41
Al Locarno Film Festival sono stati assegnati, martedì, i primi premi nella sezione Open Doors, che quest'anno ha celebrato la sua 23esima edizione con un rinnovato focus su 42 Paesi del continente africano.
Il premio principale dell'iniziativa Open Doors Projects è stato suddiviso tra tre progetti: «Black Snake» di Naishe Nyamubaya, «Kachifo (Till the Morning Comes)» di Dika Ofoma e «Journal Intime d'une Femme Chèvre (Diary of a Goat Woman)» di Azata Soro.
Open Doors è la piattaforma di co-produzione e programma di sviluppo dei talenti dedicata ai registi da comunità sottorappresentate e in cui la libertà di espressione artistica è a rischio.