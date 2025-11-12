L'associazione è tornata in possesso degli strumenti Tipress

Dopo l'annuncio del furto, comunicato nella mattinata di mercoledì, la vicenda degli strumenti sottratti alla Musica Cittadina di Locarno si è conclusa nel migliore dei modi.

SwissTXT Swisstxt

La polizia cantonale è stata contattata per la riconsegna e gli strumenti a fiato – due tromboni, una tuba e un eufonio – che sono già tornati nelle mani dell’associazione che aveva parlato di un «deplorevole gesto».

Il furto è avvenuto tra la notte di giovedì e quella su lunedì nella sede della Musica Cittadina, dove gli strumenti erano stati lasciati per essere trasportati nella chiesa di San Francesco a Locarno, dove domenica alle 16.30 è confermato il concerto di gala.