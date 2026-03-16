Localizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno

TicinoLocalizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno
Swisstxt
16.3.2026 - 16:16
Sono stati «localizzati» alcuni detriti del monomotore decollato venerdì dall'aeroporto di Locarno e poi scomparso dai radar. Lo ha confermato lunedì la Polizia cantonale alla RSI.
Redazione blue News
16.03.2026, 16:16
16.03.2026, 16:24
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Come scrive la radiotelevisione, le autorità non hanno indicato il luogo del ritrovamento, ma dovrebbe trattarsi di un area compresa tra Poncione di Cavagnolo, il Poncione di Valleggia e la Cima di Lago, in Val Bavona: questo il settore dove si sono perse le tracce del velivolo.
Per la sicurezza dei soccorritori, «al momento non è possibile intervenire nell'area», particolarmente impervia. Il pilota risulta ancora disperso. Le autorità hanno sottolineato che non era «alle prime armi».