  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Localizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno

Swisstxt

16.3.2026 - 16:16

Il monomotore è decollato venerdì dall'aeroporto di Locarno senza lasciare traccia (foto d'archivio).
Il monomotore è decollato venerdì dall'aeroporto di Locarno senza lasciare traccia (foto d'archivio).
KEYSTONE

Sono stati «localizzati» alcuni detriti del monomotore decollato venerdì dall'aeroporto di Locarno e poi scomparso dai radar. Lo ha confermato lunedì la Polizia cantonale alla RSI.

Redazione blue News

16.03.2026, 16:16

16.03.2026, 16:24

Come scrive la radiotelevisione, le autorità non hanno indicato il luogo del ritrovamento, ma dovrebbe trattarsi di un area compresa tra Poncione di Cavagnolo, il Poncione di Valleggia e la Cima di Lago, in Val Bavona: questo il settore dove si sono perse le tracce del velivolo.

Per la sicurezza dei soccorritori, «al momento non è possibile intervenire nell'area», particolarmente impervia. Il pilota risulta ancora disperso. Le autorità hanno sottolineato che non era «alle prime armi».

Ticino. Aereo scompare dopo il decollo da Locarno: ricerche in Val Bavona

TicinoAereo scompare dopo il decollo da Locarno: ricerche in Val Bavona

I più letti

Sul tappeto rosso look pazzeschi, ma anche alcuni che hanno fatto... rabbrividire
Sorpresa! A dare più fastidio agli inquilini svizzeri non sono i vicini di casa...
Localizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno
Ecco gli ultimi dettagli emersi sull'incendio dell'autopostale a Kerzers
Ecco il fondista che ha completato la 50 km di Oslo da «ubriaco fradicio»

Altre notizie

Statistica. Nel 2025 sei persone sono morte sulle strade retiche

StatisticaNel 2025 sei persone sono morte sulle strade retiche

In uscita dalla Svizzera. Alla dogana di Brogeda con oltre 15 kg cocaina nascosti in auto

In uscita dalla SvizzeraAlla dogana di Brogeda con oltre 15 kg cocaina nascosti in auto

Grigioni italiano. Nel Moesano più abitanti, ma pochi benefici per le associazioni

Grigioni italianoNel Moesano più abitanti, ma pochi benefici per le associazioni