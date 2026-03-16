Localizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno

Il monomotore è decollato venerdì dall'aeroporto di Locarno senza lasciare traccia (foto d'archivio). KEYSTONE

Sono stati «localizzati» alcuni detriti del monomotore decollato venerdì dall'aeroporto di Locarno e poi scomparso dai radar. Lo ha confermato lunedì la Polizia cantonale alla RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Come scrive la radiotelevisione, le autorità non hanno indicato il luogo del ritrovamento, ma dovrebbe trattarsi di un area compresa tra Poncione di Cavagnolo, il Poncione di Valleggia e la Cima di Lago, in Val Bavona: questo il settore dove si sono perse le tracce del velivolo.

Per la sicurezza dei soccorritori, «al momento non è possibile intervenire nell'area», particolarmente impervia. Il pilota risulta ancora disperso. Le autorità hanno sottolineato che non era «alle prime armi».