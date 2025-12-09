Immagine d'archivio tipress

Il Locarno Film Festival riutilizzerà nella sua prossima edizione, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, lo storico schermo di Piazza Grande realizzato da Livio Vacchini.

SwissTXT Swisstxt

La decisione è stata ufficializzata in una nota diffusa oggi, martedì. Nella stessa si afferma che il riutilizzo è stato disposto «grazie all’esperienza organizzativa maturata» durante la passata edizione.

L'abbandono della struttura aveva però sollevato un ampio dibattito. E in settembre più di 9'400 persone, attraverso una petizione, si erano rivolte alle autorità comunali, chiedendo di tutelare lo schermo progettato nel 1971 dall'architetto ticinese.