Cinema Il Locarno Film Festival tornerà a usare lo storico schermo Vacchini

Swisstxt

9.12.2025 - 17:13

Immagine d'archivio
tipress

Il Locarno Film Festival riutilizzerà nella sua prossima edizione, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, lo storico schermo di Piazza Grande realizzato da Livio Vacchini.

SwissTXT

09.12.2025, 17:13

09.12.2025, 17:44

La decisione è stata ufficializzata in una nota diffusa oggi, martedì. Nella stessa si afferma che il riutilizzo è stato disposto «grazie all’esperienza organizzativa maturata» durante la passata edizione.

L'abbandono della struttura aveva però sollevato un ampio dibattito. E in settembre più di 9'400 persone, attraverso una petizione, si erano rivolte alle autorità comunali, chiedendo di tutelare lo schermo progettato nel 1971 dall'architetto ticinese.

