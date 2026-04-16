A Lodrino non ci sarà un ufficio postale in un ristorante Keystone

La Commissione federale delle poste (PostCom) raccomanda di non aprire un ufficio postale in un ristorante a Lodrino. I locali non sono adatti all'esecuzione delle operazioni postali, spiega in un comunicato.

Redazione blue News Swisstxt

La Posta intende chiudere l'ufficio di Lodrino e sostituirlo con un'agenzia. E quindi, dopo una discussione con il Comune di Riviera, è stato proposto un ristorante come sede.

Lo sportello sarebbe stato nella sala grande, ben in vista. I clienti avrebbero operato sotto gli sguardi altrui. La PostCom giudica il luogo inadatto e raccomanda di non chiudere l'ufficio postale del Comune.