PostCom contraria«No» all'ufficio postale in un ristorante di Lodrino
Swisstxt
16.4.2026 - 16:52
La Commissione federale delle poste (PostCom) raccomanda di non aprire un ufficio postale in un ristorante a Lodrino. I locali non sono adatti all'esecuzione delle operazioni postali, spiega in un comunicato.
Redazione blue News
16.04.2026, 16:52
16.04.2026, 17:07
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La Posta intende chiudere l'ufficio di Lodrino e sostituirlo con un'agenzia. E quindi, dopo una discussione con il Comune di Riviera, è stato proposto un ristorante come sede.
Lo sportello sarebbe stato nella sala grande, ben in vista. I clienti avrebbero operato sotto gli sguardi altrui. La PostCom giudica il luogo inadatto e raccomanda di non chiudere l'ufficio postale del Comune.