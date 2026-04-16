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PostCom contraria «No» all'ufficio postale in un ristorante di Lodrino

Swisstxt

16.4.2026 - 16:52

A Lodrino non ci sarà un ufficio postale in un ristorante
A Lodrino non ci sarà un ufficio postale in un ristorante
Keystone

La Commissione federale delle poste (PostCom) raccomanda di non aprire un ufficio postale in un ristorante a Lodrino. I locali non sono adatti all'esecuzione delle operazioni postali, spiega in un comunicato.

Redazione blue News

16.04.2026, 16:52

16.04.2026, 17:07

La Posta intende chiudere l'ufficio di Lodrino e sostituirlo con un'agenzia. E quindi, dopo una discussione con il Comune di Riviera, è stato proposto un ristorante come sede.

Lo sportello sarebbe stato nella sala grande, ben in vista. I clienti avrebbero operato sotto gli sguardi altrui. La PostCom giudica il luogo inadatto e raccomanda di non chiudere l'ufficio postale del Comune.

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