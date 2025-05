Il parere dell'amministratore apostolico della diocesi RSI

Il Consiglio di Stato, è notizia di venerdì, intende obbligare per legge l’autorità ecclesiastica a denunciare i reati o sospetti di reati sessuali compiuti dal clero.

Swisstxt

«Mi sembra una cosa giusta. Anzi, la legge civile era in ritardo sul diritto canonico e adesso corrisponde. È quindi logico e giusto».

Così ai microfoni della RSI l’amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, Alain de Raemy, commenta la modifica nella Legge cantonale sulla Chiesa cattolica chiesta dal Governo ticinese.

Un obbligo di segnalazione che, secondo quanto recita l'articolo modificato, si limiterà ai casi che colpiscono minori e persone incapaci di discernimento.

«È una cosa giusta anche il fatto che se ne parli», dice ancora Alain de Reamy. «Tutti prendiamo nuovamente coscienza di quanto è molto importante essere molto attenti a chi viene per confidare qualcosa».

Cosa che in passato, come noto, non sempre è stata fatta con la dovuta celerità e trasparenza, lo dice a chiare lettere la ricerca storica dell’Università di Zurigo citata nel messaggio che ha evidenziato come i vertici della Chiesa cattolica nel periodo esaminato dagli anni ‘50 abbiano insabbiato, nascosto e banalizzato gli abusi sessuali su minori, nonostante fossero considerati reati gravi anche dal diritto canonico.