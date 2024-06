In Mesolcina, per garantire la sicurezza viaria, è stato necessario adottare misure a breve termine. Keystone

L'Ufficio Tecnico del Cantone dei Grigioni ha comunicato che la strada cantonale tra Lostallo e Mesocco sarà aperta in entrambe le direzioni a partire dalle 22:00 di domenica sera.

Swisstxt

La cantonale tra Mesocco e Lostallo sarà completamente chiusa al traffico di transito/turistico in entrambe le direzioni per almeno una settimana per consentire i lavori di sgombero. Saranno consentiti i collegamenti per i residenti.

Il trasporto pubblico sarà aperto dalle 6:00 di lunedì sulla tratta da Thusis a Lostallo e da Lostallo attraverso l'autostrada A13 in direzione sud. L'A13 può essere utilizzata in entrambe le direzioni da Bellinzona a Lostallo.

Swisstxt