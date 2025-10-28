  1. Clienti privati
Grigioni Perde il controllo dell'auto e finisce a lato della carreggiata sull'A13 a Lostallo

Swisstxt

28.10.2025 - 12:01

La vettura ha abbattuto la recinzione a lato dell'A13
Polizia GR

Un automobilista di 55 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lunedì, attorno alle 11.45, sulla corsia sud dell'autostrada A13.

SwissTXT

28.10.2025, 12:05

Poco dopo lo svincolo di Lostallo, la sua vettura ha sbandato sulla destra, uscendo di strada. Nella scarpata erbosa, l’auto ha urtato un segnale stradale e, per circa 25 metri, la recinzione di protezione per la fauna selvatica.

Automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi al conducente, che ha riportato ferite di media gravità ed è stato ricoverato all'ospedale di Bellinzona. Secondo le prime indagini della polizia grigionese, l’uomo – a suo dire – si è distratto nel tentativo di pulirsi i pantaloni.

