Il primo Comune a concludere le operazioni di spoglio, come da tradizione, è stato Lostallo, dove i cittadini si sono espressi a favore dell'abolizione del valore locativo (63% di sì) e contro l'identità elettronica (52,6% di no).

Nel Comune mesolcinese la partecipazione alla chiamata alle urne per le votazioni federali è stata del 38,13%.