Votazioni federali A Lostallo «sì» all'abolizione del valore locativo e «no» all'identità elettronica

Swisstxt

28.9.2025 - 10:58

Lostallo visto dall'alto
Tipress
Tipress

Il primo Comune a concludere le operazioni di spoglio, come da tradizione, è stato Lostallo, dove i cittadini si sono espressi a favore dell'abolizione del valore locativo (63% di sì) e contro l'identità elettronica (52,6% di no).

SwissTXT

28.09.2025, 10:58

28.09.2025, 11:01

Nel Comune mesolcinese la partecipazione alla chiamata alle urne per le votazioni federali è stata del 38,13%.

