  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Luce verde dal Gran Consiglio ticinese per il consuntivo 2025

Swisstxt

9.6.2026 - 16:41

Fumata bianca al consuntivo da Palazzo delle Orsoline
Fumata bianca al consuntivo da Palazzo delle Orsoline
Tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato martedì pomeriggio il consuntivo 2025 del Cantone.

Redazione blue News

09.06.2026, 16:41

09.06.2026, 16:59

Come riporta la RSI, l’esame parlamentare è stato superato grazie ai voti favorevoli di PLR, Centro, Avanti con Ticino Lavoro e Verdi Liberali. In tutto, i sì sono stati 40, una soglia sufficiente per permettere l’approvazione dei conti.

La Lega dei Ticinesi, pur avendo sottoscritto il rapporto di maggioranza, ha scelto invece la via dell’astensione. Il capogruppo Boris Bignasca ha motivato la decisione spiegando che non sono arrivate garanzie rispetto ad alcune criticità sollevate dal movimento.

Contrari Sinistra e UDC, che hanno raccolto complessivamente 28 voti contrari. Un andamento analogo si è registrato anche per l’esame dei singoli dipartimenti, tutti approvati, ma senza particolari entusiasmi.

I più letti

Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Ecco quanto guadagna il Lugano grazie ai suoi giocatori impegnati ai Mondiali
Diletta Leotta apre le porte della sua villa: arrivano Elodie e Franceska
Patrick Fischer e la vicenda Covid: la sua verità in «un'intervista» curata da un'agenzia specializzata in comunicazione
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson

Altre notizie

Grigioni. Motociclista esce di strada sul Passo del Forno, le sue ferite sono gravi

GrigioniMotociclista esce di strada sul Passo del Forno, le sue ferite sono gravi

Giustizia. Il Parlamento ticinese elegge Monica Sartori-Lombardi per il Tribunale d'appello

GiustiziaIl Parlamento ticinese elegge Monica Sartori-Lombardi per il Tribunale d'appello

Grigioni. Iniziano i lavori per l'Hotel Flaz a Pontresina

GrigioniIniziano i lavori per l'Hotel Flaz a Pontresina