L'ex pompiere professionista era recidivo Tipress

Un uomo di 39 anni, ex pompiere professionista, è stato condannato martedì a Lugano dal giudice Siro Quadri, a una pena sospesa di 18 mesi.

Era accusato di ripetuta coazione per la sua incapacità di accettare la fine della relazione con la compagna. Molestie durate alcuni mesi, nonostante nei confronti di lui fosse stato emesso un ordine restrittivo.

Ai suoi polsi le manette erano scattate in gennaio e aveva trascorso oltre 3 mesi in carcere. La procuratrice Margherita Lanzillo aveva chiesto 24 mesi di detenzione e la carcerazione di sicurezza. La difesa col legale Maurizio Pagliuca si era invece battuta per una pena meno severa.

Swisstxt