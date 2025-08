Il pestaggio è avvenuto alla pensilina firmata Mario Botta di Lugano il 1° agosto (foto d'archivio). © Ti-Press / Ti-Press

Cinque giovani, due 18enni e tre minorenni, sono stati fermati in relazione al pestaggio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sotto la pensilina firmata Mario Botta, a Lugano.

Lo ha comunicato domenica la Polizia cantonale, che sottolinea che i sospettati sono stati identificati e fermati nell'ambito dell’inchiesta tuttora in corso.

I fatti risalgono a poco prima di mezzanotte, quando una lite tra più persone è degenerata, portando al ferimento di un 19enne domiciliato nel Bellinzonese.

Il giovane è stato soccorso dalla Croce Verde di Lugano e trasportato in ospedale con ferite giudicate di una certa gravità, si legge nella nota.

Le indagini, coordinate dal Ministero pubblico e della Magistratura dei minorenni, proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e definire le singole responsabilità. La polizia non rilascerà ulteriori dettagli per il momento.