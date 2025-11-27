  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Piazza gremita Acceso l'albero di Natale in Piazza Riforma a Lugano

Swisstxt

27.11.2025 - 20:05

L'albero acceso in piazza
L'albero acceso in piazza
Ti-Press

Alle 18 in punto l’accensione dell’albero in Piazza della Riforma ha dato avvio al Natale luganese.

SwissTXT

27.11.2025, 20:05

27.11.2025, 20:11

La pianta, di 25 anni, è stata donata dalle 10 famiglie di un condominio, nel giardino del quale era stata piantata.

Per la prima volta, ha ricordato il sindaco Michele Foletti, oltre all’albero sono state accese contemporaneamente anche le luci natalizie di via Nassa.

La piazza gremita di persone si è illuminata anche con le immagini colorate proiettate sugli edifici circostanti.

Da oggi fino al 6 gennaio a Lugano ci sarà la manifestazione Natale in Piazza, con eventi, decorazioni e attività.

I più letti

Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale

Altre notizie

Valposchiavo. Uomo cade nel Lago Bianco ghiacciato e perde la vita

ValposchiavoUomo cade nel Lago Bianco ghiacciato e perde la vita

Grigioni. Dopo l'alluvione, Lostallo e Soazza soddisfatti dell'aiuto federale

GrigioniDopo l'alluvione, Lostallo e Soazza soddisfatti dell'aiuto federale

Incidente. Cade dal monopattino a Castione, un bambino rischia di morire

IncidenteCade dal monopattino a Castione, un bambino rischia di morire