Alle 18 in punto l’accensione dell’albero in Piazza della Riforma ha dato avvio al Natale luganese.
La pianta, di 25 anni, è stata donata dalle 10 famiglie di un condominio, nel giardino del quale era stata piantata.
Per la prima volta, ha ricordato il sindaco Michele Foletti, oltre all’albero sono state accese contemporaneamente anche le luci natalizie di via Nassa.
La piazza gremita di persone si è illuminata anche con le immagini colorate proiettate sugli edifici circostanti.
Da oggi fino al 6 gennaio a Lugano ci sarà la manifestazione Natale in Piazza, con eventi, decorazioni e attività.