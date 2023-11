Lugano Airport in versione notturna. Ti-Press

La Città di Lugano ha aperto il concorso per il nuovo direttore dell'aeroporto.

Sarà una figura più operativa che affiancherà e, poi, sostituirà Davide Pedrioli assumendo il ruolo di di capo d’aerodromo e di accountable manager.

L'assunzione, come evidenziato dal Corriere del Ticino, sarà a tempo determinato, fino alla fine del 2025. Non si esclude infatti che al più presto dal 2026 la gestione dello scalo di Agno possa passare in mano privata.

Il futuro direttore si troverà a gestire una struttura che ha un budget per la gestione corrente di 14 milioni (più uno per gli investimenti) e un totale di 34 dipendenti. I candidati devono farsi avanti entro il 20 novembre.

