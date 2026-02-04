  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Consulenza e orientamento Lugano apre lo sportello dedicato a chi ha meno di 30 anni

Swisstxt

4.2.2026 - 15:09

LA sede del municipio di Lugano
LA sede del municipio di Lugano
Archivio Keystone

La Città di Lugano apre lo SportelloProssimità, un servizio dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti tra i 12 e i 30 anni.

Redazione blue News

04.02.2026, 15:09

04.02.2026, 16:59

Gestito da un’educatrice del Servizio di prossimità cittadino, lo sportello offre ascolto, consulenza e orientamento su diversi ambiti della vita giovanile: formazione, lavoro, tempo libero, relazioni e partecipazione sociale.

Lo sportello è pensato anche per orientare e accompagnare i giovani nella scelta di percorsi scolastici e professionali, di lavoro o tirocinio e nell’accesso a bandi ed iniziative.

Il nuovo SportelloProssimità si trova a Villa Carmine, in Via Trevano 55, a Lugano.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
Bandita dalla filiale per un cornetto, Coop non punisce tutti i furti allo stesso modo
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte

Altre notizie

Ticino. Revocato l'avviso di scomparsa per il 13enne di Locarno

TicinoRevocato l'avviso di scomparsa per il 13enne di Locarno

Turismo invernale. Manca la neve e mancano i turisti di giornata sulle piste grigionesi

Turismo invernaleManca la neve e mancano i turisti di giornata sulle piste grigionesi

Ticino. La direttrice artistica Barbara Widmer si dimette dall'OSI

TicinoLa direttrice artistica Barbara Widmer si dimette dall'OSI