Consulenza e orientamentoLugano apre lo sportello dedicato a chi ha meno di 30 anni
4.2.2026 - 15:09
La Città di Lugano apre lo SportelloProssimità, un servizio dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti tra i 12 e i 30 anni.
04.02.2026, 15:09
Gestito da un’educatrice del Servizio di prossimità cittadino, lo sportello offre ascolto, consulenza e orientamento su diversi ambiti della vita giovanile: formazione, lavoro, tempo libero, relazioni e partecipazione sociale.
Lo sportello è pensato anche per orientare e accompagnare i giovani nella scelta di percorsi scolastici e professionali, di lavoro o tirocinio e nell’accesso a bandi ed iniziative.
Il nuovo SportelloProssimità si trova a Villa Carmine, in Via Trevano 55, a Lugano.