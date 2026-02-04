LA sede del municipio di Lugano Archivio Keystone

La Città di Lugano apre lo SportelloProssimità, un servizio dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti tra i 12 e i 30 anni.

Gestito da un’educatrice del Servizio di prossimità cittadino, lo sportello offre ascolto, consulenza e orientamento su diversi ambiti della vita giovanile: formazione, lavoro, tempo libero, relazioni e partecipazione sociale.

Lo sportello è pensato anche per orientare e accompagnare i giovani nella scelta di percorsi scolastici e professionali, di lavoro o tirocinio e nell’accesso a bandi ed iniziative.

Il nuovo SportelloProssimità si trova a Villa Carmine, in Via Trevano 55, a Lugano.