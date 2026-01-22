  1. Clienti privati
Per 9 milioni Il Municipio di Lugano aumenta la linea di credito del Casinò

Swisstxt

22.1.2026 - 15:38

L'aumento complessivo della linea di credito è di 9 milioni di franchi
Keystone

Il Municipio di Lugano ha incrementato la linea di credito a favore della casa da gioco, portandola da 7 a 16 milioni di franchi, con un aumento complessivo di 9 milioni. La decisione è stata presa a seguito del contenzioso con la Kursaal Locarno SA.

Redazione blue News

22.01.2026, 15:38

22.01.2026, 15:40

L’estensione della linea di credito, si legge nella nota, sarà attivata in base alle necessità e verrà estinta non appena la Città, con l’approvazione del Consiglio Comunale, adotterà una soluzione definitiva, come un aumento di capitale o l’acquisto dell’immobile.

Questo intervento mira a stabilizzare il Casinò di Lugano, garantendogli la liquidità necessaria attraverso mezzi propri.

