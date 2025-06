Incidente a Lugano. Keystone

Attorno alle 09:00 di questa mattina, a Lugano un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un palo della luce.

Swisstxt

L'uomo era al volante di un veicolo immatricolato in Ticino e stava percorrendo Via Romeo Manzoni in direzione di Besso. A causa dell'impatto è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e la Polizia, che ha effettuato i consueti rilievi e ha gestito il traffico.