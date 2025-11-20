ManutenzioneLugano chiede un credito di oltre 7 milioni per le scuole comunali
20.11.2025 - 15:24
Il Municipio di Lugano ha approvato giovedì un messaggio con la richiesta di un credito di 7,07 milioni di franchi, destinato a interventi di manutenzione straordinaria e risanamento energetico degli edifici scolastici comunali.
Il credito coprirà in particolare le esigenze della Scuola dell’infanzia di Ronchetto, delle elementari di Bertaccio, e delle palestre di Breganzona e Gerra.
Gli edifici oggetto del messaggio, realizzati tra il 1969 e il 1974, necessitano di interventi mirati a garantire la loro piena funzionalità, migliorare il comfort termoclimatico e incrementare l’efficienza energetica.