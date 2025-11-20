  1. Clienti privati
Manutenzione Lugano chiede un credito di oltre 7 milioni per le scuole comunali

Swisstxt

20.11.2025 - 15:24

Panoramica sul Municipio di Lugano
Panoramica sul Municipio di Lugano
Ti-Press (foto d'archivio)

Il Municipio di Lugano ha approvato giovedì un messaggio con la richiesta di un credito di 7,07 milioni di franchi, destinato a interventi di manutenzione straordinaria e risanamento energetico degli edifici scolastici comunali.

SwissTXT

20.11.2025, 15:24

20.11.2025, 15:45

Il credito coprirà in particolare le esigenze della Scuola dell’infanzia di Ronchetto, delle elementari di Bertaccio, e delle palestre di Breganzona e Gerra.

Gli edifici oggetto del messaggio, realizzati tra il 1969 e il 1974, necessitano di interventi mirati a garantire la loro piena funzionalità, migliorare il comfort termoclimatico e incrementare l’efficienza energetica.

