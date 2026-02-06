  1. Clienti privati
News Lugano e risanamento finanziario

Swisstxt

6.2.2026 - 11:01

Foto d'archivio
Foto d'archivio
keystone

. La città ha intrapreso negli ultimi anni un percorso strutturato di contenimento della spesa pubblica, si legge tra l'altro nel comunicato diffuso venerdì.

SwissTXT

06.02.2026, 11:01

La Città di Lugano ha comunicato «l’avvio di una nuova fase del risanamento finanziario, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio-lungo periodo e preservare la qualità dei servizi essenziali per la popolazione» «Il contesto attuale rende tuttavia necessario un passo ulteriore non solo migliorare l’efficienza, ma rivedere in modo sistematico il perimetro delle attività comunali, le priorità e gli standard di servizio».

