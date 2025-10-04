TicinoPrincipio di incendio al Burger King di Lugano
Swisstxt
4.10.2025 - 21:57
Sabato sera un principio d’incendio è avvenuto nei bagni del Burger King in piazza Manzoni a Lugano.
SwissTXT
04.10.2025, 21:57
04.10.2025, 22:04
Swisstxt
L’allarme è scattato verso le 20.00 di sabato e sul posto sono intervenuti prontamente i pompieri del centro di soccorso luganese. Il locale è stato evacuato dalla polizia e l’area è stata messa in sicurezza.
I soccorritori della Croce Verde hanno visitato le persone potenzialmente esposte al fumo, trattandone due per lieve intossicazione.
Grazie al rapido intervento, le fiamme non si sono propagate. Il ristorante è rimasto chiuso e sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.