Ticino Principio di incendio al Burger King di Lugano

Swisstxt

4.10.2025 - 21:57

Sabato sera un principio d’incendio è avvenuto nei bagni del Burger King in piazza Manzoni a Lugano.

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
Archivio Tipress

SwissTXT

04.10.2025, 21:57

04.10.2025, 22:04

L’allarme è scattato verso le 20.00 di sabato e sul posto sono intervenuti prontamente i pompieri del centro di soccorso luganese. Il locale è stato evacuato dalla polizia e l’area è stata messa in sicurezza.

I soccorritori della Croce Verde hanno visitato le persone potenzialmente esposte al fumo, trattandone due per lieve intossicazione.

Grazie al rapido intervento, le fiamme non si sono propagate. Il ristorante è rimasto chiuso e sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.

