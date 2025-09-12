Ecco come maiTiziano Galeazzi lascia il Consiglio comunale di Lugano
Tiziano Galeazzi, dando seguito a quanto da lui preannunciato a inizio luglio, si è dimesso dagli incarichi di consigliere comunale e capogruppo UDC nel Legislativo di Lugano.
Lo ha reso noto lo stesso esponente democentrista, in una nota diffusa venerdì, affermando che le dimissioni intervengono «per rispetto della futura governance comunale» sui rapporti fra istituzioni e aziende partecipate.
Poiché da giugno «faccio parte del cda della Casinò Lugano SA, trovo corretto e lineare che io passi dalle parole ai fatti», afferma nel comunicato.
Galeazzi rimarrà comunque in politica attiva, nel suo ruolo di deputato nel Gran Consiglio ticinese.