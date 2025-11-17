  1. Clienti privati
Avvento L'albero di Natale arriverà in Piazza Riforma a Lugano col camion

Swisstxt

17.11.2025 - 15:30

La tradizionale cerimonia di accensione delle luci dell'albero di Natale in Piazza Riforma a Lugano si terrà alle 18:00 del 27 novembre (foto d'archivio).
La tradizionale cerimonia di accensione delle luci dell'albero di Natale in Piazza Riforma a Lugano si terrà alle 18:00 del 27 novembre (foto d'archivio).
Ti-Press

Le piazze ticinesi si preparano ad accogliere gli eventi di Natale. Così anche a Lugano, dove nel primo pomeriggio di domani (martedì) è atteso l'arrivo dell'albero.

SwissTXT

17.11.2025, 15:30

17.11.2025, 15:34

Albero che quest'anno non sarà calato dal cielo, ma che verso le 13 raggiungerà Piazza della Riforma con un trasporto eccezionale su gomma.

Lo ha reso noto lunedì la Città di Lugano, sottolineando che per consentire il passaggio del convoglio saranno necessarie brevi e puntuali chiusure al traffico lungo i tornanti di via Riva e all'imbocco di Piazza Manzoni, su via Magatti.

Gli eventi di Natale in Piazza inizieranno poi il 27 novembre, quando alle 18 avrà luogo l'accensione dell'albero.

