Il Molino manifesta contro il fascismo a Lugano
8.11.2025 - 17:46
Il movimento autogestito CSOA il Molino ha tenuto sabato pomeriggio a Lugano un presidio dal titolo «allerta antifascista», presenti una sessantina di persone.
Nel comunicato diffuso dal movimento, si fa anche riferimento al gruppo del Fronte nazionale elvetico, di estrema destra, che avrebbe dovuto manifestare proprio oggi. Manifestazione che è stata però annullata per motivi di sicurezza.
CSOA definisce questo gruppo – cita la RSI – «apertamente filofascista», visto che «promuove la remigrazione e si ispira ai deliri nazifascisti, razziali e xenofobi». Il Molino critica anche il Municipio cittadino per averne precedentemente autorizzata la manifestazione.