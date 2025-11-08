  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Protesta Il Molino manifesta contro il fascismo a Lugano

Swisstxt

8.11.2025 - 17:46

Manifestazione a Lugano
Manifestazione a Lugano
RSI

Il movimento autogestito CSOA il Molino ha tenuto sabato pomeriggio a Lugano un presidio dal titolo «allerta antifascista», presenti una sessantina di persone.

SwissTXT

08.11.2025, 17:46

08.11.2025, 18:01

Nel comunicato diffuso dal movimento, si fa anche riferimento al gruppo del Fronte nazionale elvetico, di estrema destra, che avrebbe dovuto manifestare proprio oggi. Manifestazione che è stata però annullata per motivi di sicurezza.

CSOA definisce questo gruppo – cita la RSI – «apertamente filofascista», visto che «promuove la remigrazione e si ispira ai deliri nazifascisti, razziali e xenofobi». Il Molino critica anche il Municipio cittadino per averne precedentemente autorizzata la manifestazione.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Modella brasiliana aggredita su un treno: «Voleva uccidermi, nessuno è intervenuto»
Violenze a una manifestazione pro Palestina a Copenaghen

Altre notizie

Giustizia. Aggredisce la compagna a Chiasso, 32enne alla sbarra per tentato assassinio

GiustiziaAggredisce la compagna a Chiasso, 32enne alla sbarra per tentato assassinio

Treni. Guasto ferroviario tra Malpensa e Milano, disagi per i viaggiatori

TreniGuasto ferroviario tra Malpensa e Milano, disagi per i viaggiatori

Grigioni. Attilio Savioni guida Castaneda da ben 45 anni

GrigioniAttilio Savioni guida Castaneda da ben 45 anni