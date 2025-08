Manifestazione di estrema destra a Lugano Ti-Press

Militanti di Jungetat, collettivo svizzero di estrema destra cosiddetta identitaria, hanno manifestato questa sera in Piazza Riforma a Lugano, scandendo la parola d’ordine di queste formazioni di destra radicale: «remigrazione» Erano presenti solo una manciata di «identitari», che sono però soliti filmare le loro azioni per farle rimbalzare suo social. Domani dovrebbero partecipare in Ticino a un allenamento pubblico di box, ma la località è segreta. Non è la prima volta che agiscono in Ticino: nel 2023 a Bellinzona avevano srotolato uno striscio dalla Torre bianca con gli slogan «migranti a casa» e «fortezza Europa».