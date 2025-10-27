L'agenzia di rating Moody's ha confermato la valutazione della Città di Lugano, il cui rating per il nono anno consecutivo sarà di Aa3, con prospettiva stabile.
SwissTXT
27.10.2025, 12:47
27.10.2025, 13:01
Swisstxt
Si tratta, comunica la Città, di «un livello che si situa in una fascia di alta qualità». La valutazione di Moody’s è stata allestita sulla base delle analisi dei dati del preventivo 2026 e del piano finanziario 2026-2033, di recente allestimento.
La performance finanziaria viene giudicata buona, con un ampio gettito fiscale sostenuto da un'economia forte e diversificata - si legge ancora nella nota di lunedì. Merita attenzione, invece, il debito elevato.