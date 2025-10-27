  1. Clienti privati
Rating Lugano, Moody's conferma l'Aa3

Swisstxt

27.10.2025 - 12:47

Il Municipio di Lugano
tipress

L'agenzia di rating Moody's ha confermato la valutazione della Città di Lugano, il cui rating per il nono anno consecutivo sarà di Aa3, con prospettiva stabile.

SwissTXT

27.10.2025, 12:47

27.10.2025, 13:01

Si tratta, comunica la Città, di «un livello che si situa in una fascia di alta qualità». La valutazione di Moody’s è stata allestita sulla base delle analisi dei dati del preventivo 2026 e del piano finanziario 2026-2033, di recente allestimento.

La performance finanziaria viene giudicata buona, con un ampio gettito fiscale sostenuto da un'economia forte e diversificata - si legge ancora nella nota di lunedì. Merita attenzione, invece, il debito elevato.

